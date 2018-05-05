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05 Mayıs 2018 16:49

Çekmeköy’de Sinema Akademisi’nin 81 yaşındaki oyuncusundan büyük performans

İstanbul Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği Sinema Akademisi’nin sertifika töreni düzenledi.

Çekmeköy’de Sinema Akademisi’nin 81 yaşındaki oyuncusundan büyük performans

05 Mayıs 2018 16:49

81 yaşındaki Duran Akekmekçi, sertifika töreni öncesi oynanan oyunda sergilediği performansla izleyenlerden büyük alkış aldı.


11 hafta süren ve her hafta ünlü bir oyuncuyu sınıfında misafir eden Sinema Akademisi’nin sertifika töreni Turgut Özel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Törene Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, oyuncu Burak Hakkı ile sertifika almaya hak kazanan öğrenciler katıldı. Tören öncesi Çağatay Akman verdiği konser ile salondakilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserden sonra eğitim alan oyuncular tiyatro oyunu sergiledi.



"Çekmeköy’de sanata ve sanatçıya değer verdiğimizi herkese göstereceğiz”


Tiyatro oyunlarını izleyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Maşallah ben çok beğendim. Bir tiyatro bu kadar güzel oynanır. 3 ayda bundan daha iyi olması beklenemez. Çok güzel günler geçirilmiş burada. Ben bir kez daha altını çizerek bunu söylemek istiyorum. Hakikaten çok mutlu oldum. Demek ki yaptığımız bu çalışma yerini bulmuş, tam nokta atışı yapmışız. Ben başka bir tat aldım bu işten. İnşallah bundan sonrada bunun devamını getireceğiz. Çekmeköy’de sanata sanatçıya ne kadar değer verdiğimizi herkese göstereceğiz. Buradan gençleri yetiştireceğiz. Buradan orta yaşlı insanlarımızı daha güzel günler yaşamasına onların mutlu olmasına vesile olacağız. Güzel bir Çekmeköy oluşturmaya beraber oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.



81 yaşında sinema oyuncusu eğitim aldı


Sinema akademisinin en yaşlı öğrencisi 81 yaşındaki Duran Akekmekçi, sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Sertifikasını alan Akekmekçi, "Güzel yaşamak, hayattan kopmamak kültürel bir faaliyetin içerisinde olmaktan haz duyduğum için kayıt oldum. Çekmeköy’de bu tür kültürel, sanatsal faaliyetlere bir katkım olduysam mutlu olacağım" şeklinde konuştu.




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