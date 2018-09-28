Çekmeköy'de Trabzonlular bir araya geldi

Çekmeköy Trabzonlular Derneği'nin organize ettiği Trabzonlular Festivali'nde yöresel lezzetler katılımcılarla buluşurken, horon vazgeçilmez oldu.

Kısa süre önce kurulmasına rağmen Çekmeköy'de aktif çalışmalarını sürdüren Çekmeköy Trabzonlular Derneği'nin organize ettiği Trabzonlular Festivali'nde Trabzonlular ve Çekmeköy halkı eğlenceli zaman geçirdiler. Katılımın oldukça yoğun olduğu festivalde; yöresel lezzetlerin katılımcılarla buluştuğu festivalde horon vazgeçilmez oldu.

Sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı festivalde katılımcılara hitaben konuşma yapan Çekmeköy Trabzonlular Derneği Başkanı Mimar Hasan Keleş, "Bize her yer Trabzon ve Çekmeköy" dedi.

Yönetim kurulunda bulunan ekibiyle birlikte gece gündüz durmadan böyle güzel bir festivali yapmak için mücadele ettiklerini belirten Keleş, "Emek veren herkesten Allah razı olsun. Trabzonlu hemşehrierimiz ile yaşadığımız bölge halkımızı bir araya getirdik. Emek veren destek olan uzaktan yakından katılım sağlayan herkese tekrar çok teşekkür ederim" diye konuştu.