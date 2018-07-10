Öte yandan, kaza sonrası, çok sayıda vatandaş film izler gibi kaza yerinde ki çalışmaları izledi.

Olay, 23.00 saatlerinde, Çekmeköy Şile Otoyolu, Taşdelen Tüneli çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, 34 NK 4175 plakalı otomobilin sürücüsü tünel çıkışı hatalı sollama yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücü, 48 L 1525 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 48 L 1525 otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Arkadan gelen, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ise takla atan otomobile çarptıktan sonra 34 RJ 3864 plakalı otomobile çarparak durabildi. İddiaya göre kaza sonrası, hatalı sollama yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza da her hangi bir yaralanan olmazken, bazı otomobiller kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası trafik durduruldu.

Öte yandan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada çevredeki meraklı vatandaşların kaza yerini film izler gibi izlemeleri ve cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti.

Kazayı gören Emircan Güney, “ Burada bir otomobil yanlarken başka bir otomobile vurdu. Arkadan gelen bir otomobilde hızını alamayarak önde ki otomobillere çarptı. Kazada yaralanan olmadı. İlk yanlayan otomobilin sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı. Kadın sürücüydü” şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.