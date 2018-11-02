Çelik ihracatı 12 milyar doları aştı

Miktar bazında ise yüzde 15,5 artışla 16,8 milyon tona çıktı.

Türkiye'nin çelik ihracatında yılın başından bu yana yaşanan istikrarlı artış devam ediyor. İhracatta hem miktar hem de değer olarak artış gerçekleştiğine işaret eden Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, 2018 yılının Ekim ayında çelik ihracatının değerde yüzde 46,9'luk, miktarda ise yüzde 46,3'lük bir artışa ulaştığını söyledi.

Ekim ayında sektörün 1,49 milyar dolarlık ve 2,2 milyon tonluk ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Aslan, 10 aylık rakamlara ilişkin de şunları kaydetti: "Ocak-Ekim dönemindeki çelik ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 15,5 artış ile 16,8 milyon ton, değer bazında ise yüzde 35,2 artış ile 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde en çok ihracat artışı yaşanan ürünler sırasıyla yassı sıcak, inşaat çeliği ve filmaşin olurken, en fazla azalış slab, alaşımlı tel ve alaşımlı filmaşinde oldu."

Birim fiyat yükseliyor

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin çelikte ton başına ortalama birim fiyatı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 17 artış ile 740 dolara yükseldi. Ekim ayı ton başına ortalama birim fiyat ise 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 689 dolar olarak gerçekleşti.

Latin Amerika'ya ticaret heyeti

Çelik İhracatları Birliği'nin önümüzdeki günlerde Kolombiya'ya düzenleyeceği ticaret heyetine de dikkat çeken Aslan, Latin Amerika'ya olan ihracatı artırmak istediklerini kaydetti. Bölgenin önemli firmalarının temsilcileri ile biraraya geleceklerini ifade eden Aslan, görüşmelerin yeni işbirliklerine kapı açabileceğini vurguladı. Aslan, bölgeye yapılan ihracatla ilgili, "2018 yılının ilk 10 ayında Latin Amerika Bölgesi'ne yüzde 8,4 artışla 1,1 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirdik. Bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise 167 bin tonla Şili, 134 bin tonla Panama ve 117 bin tonla Kolombiya oldu" dedi.

Türkiye'nin bölgeye en çok ihraç ettiği ürünler ise 508 bin ton ile inşaat çeliği, 221 bin ton ile profil ve 105 bin ton ile filmaşin olarak sıralandı.