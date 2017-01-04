Çelik üretimi 11 ayda 34 milyon ton

Türk çelik sektörünün nihai mamul üretimi, 2016 yılının 11 aylık döneminde geçen yılın üretim seviyesi olan 34 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), çelik sektörü aylık gelişmelerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; 2015 yılında 36,9 milyon tonla en yüksek seviyesine ulaşan Türk çelik sektörünün nihai mamul üretimi, 2016 yılının 11 aylık döneminde geçen yılın üretim seviyesi olan 34 milyon ton olarak gerçekleşti.

2015 yılında yüzde 12,1 oranında artışla 34,4 milyon ton seviyesine yükselen tüketimin, 2016 yılının 11 aylık dönemine ilişkin verilere göre yılsonu itibariyle bir önceki yıl ile aynı seviyede kalacağı bildirildi. Üretimdeki artış ve tüketimdeki duraklama, Türk çelik sektörünün dampingli ve devlet destekli ithalata karşı mukavemetini korumakta olduğu yönde olumlu sinyaller olarak değerlendirildi.

"Haksız rekabet, sektöre istihdam ve katma değer kaybı olarak yansıyor"

Türkiye’nin değer yönünden çelik ürünleri ihracatı 2016 yılının 11 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalışla 9 milyar 750 milyon dolar seviyesine gerilediği belirtilirken, ihracat yılın son aylarında artış eğilimine girerek 2016 yılının kasım ayı itibariyle yüzde 9,9 artışla 919 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2016 yılının 11 aylık döneminde kaydedilen 10 milyar 80 milyon dolar tutarındaki ithalat, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,1 oranında azalışı ifade ettiği kaydedilirken, ithalattaki azalış yüzde 16,0 ile Kasım ayında da devam ettiği ve 824 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. Konjonktürel gelişmeler dikkate alındığında ithalattaki azalışın devam edeceği tahmin edildi.

Çelik sektöründe 2016 yılının 11 aylık döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97, Kasım ayı itibariyle yüzde 112 olarak gerçekleşti. Karşılama oranının yükselmesinde ithalattaki azalış oranının yüksek olması etkili oldu.

Kaydedilen verilerin, Türkiye’nin 2016 yılının 11 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre demir ve çelikte 328 milyon dolar net ithalatçı olduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, "İthal edilen bu değerin çok büyük bir kısmının iç üretimle karşılanması mümkün iken, Çin, Ukrayna ve Rusya gibi devlet destekli ihracatı temel politika olarak benimseyen ve sürdüren ülkelerden yapılarak, bu ülkelerin ekonomilerine katma değer ve istihdam yaratılmasına katkıda bulunulmuştur. Bu durum tabiatıyla, Türk demir çelik sektörüne üretim kaybı ve daralan istihdam şeklinde yansımaktadır. Bu ülkelere karşı ithalat politikası araçları daha etkili bir şekilde uygulanarak, haksız rekabete yol açan ithalat dengelenebilirdi" denildi.