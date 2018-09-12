Cem İlkel çeyrek finalde

Milli tenisçi Cem İlkel, TED Open İstanbul Challenger'da Alman rakibi Oscar Otte'yi yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu sene 70'incisi düzenlenen TED Open İstanbul Challenger'ın üçüncü gününde korta çıkan Cem İlkel, oldukça güçlü bir performans sergileyerek çeyrek finali yakaladı. Açılış turunda bir diğer milli raket Ergi Kırkın'ı saf dışı bırakan Cem, ikinci turda turnuvanın 6 numaralı seribaşı ismi Alman Oscar Otte ile kozlarını paylaştı. 79 dakika süren maç boyunca birinci servislerinden yüzde 84 ile puan çıkaran İlkel, klasmanın 201. basamağındaki Otte'yi 6-3, 6-4'lük setlerle yenip yoluna devam etti.

TED Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda ilk kez son sekize kalan Cem, yarı final yolunda 2 numaralı seribaşı Fransız Corentin Moutet ile karşılaşacak.