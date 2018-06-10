Cem İlkel’den kariyer zaferi

Milli tenisçi Cem İlkel, kariyerinin en büyük zaferini Özbekistan’ın Namangan şehrindeki Futures turnuvasında kucakladı. Geçen hafta ikincilikte kaldığı Özbekistan’da bu hafta 1 numaralı seri başı olarak ter döken İlkel, şampiyonluk maçında Rus rakibi Roman Safiullin’i devirdi. Açılış setini 6-1’le cebine koyan Cem, büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti ise dört set puanı çevirdiği 14-12’lik tie-break neticesinde hanesine yazdırdı.

1 saat 27 dakika sonunda 6-1, 7-6 ile galibiyete uzanıp zirveye çıkan İlkel, ITF 25K seviyesinde ilk olmak üzere müzesine dördüncü tekler kupasını ekledi.