Cem Satman’ın kokartı gitti

haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında verdiği kararla siyah-beyazlı camianın tepkisini çeken yardımcı hakem Cem Satman’ın FIFA Kokartı’nın alındığı kesinleşti.
Fenerbahçe’nin ligin 6. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı futbolcu Negredo’nun golünü ofsayt gerekçesiyle iptal eden ancak daha sonra verdiği kararın yanlış olduğu açıklanan yardımcı hakem Cem Satman’ın FIFA Kokartı’nın alındığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden hakemlere yönelik kış seminerine ilişkin yapılan açıklamada FIFA Kokartı takacak hakemlerin listesi de yayınlandı. Bu listede Satman yer almazken, onun yerine Manisa bölgesi hakemi İbrahim Çağlar Uyarcan dahil edildi.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da yardımcı hakem Cem Satman ile ilgili, "Bu hakemi takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
FIFA Kokartı takacak olan hakem ve yardımcı hakemlerin listesi şöyle:
Hakemler
Cüneyt Çakır
Hüseyin Göçek
Halis Özkahya
Mete Kalkavan
Ali Palabıyık
Alper Ulusoy
Halil Umut Meler
Yardımcı Hakemler
Bahattin Duran
Tarık Ongun
Mustafa Emre Eyisoy
Kemal Yılmaz
Ekrem Kan
Ceyhun Sesigüzel
Esat Sancaktar
Kerem Ersoy
Serkan Olguncan
İbrahim Çağlar Uyarcan