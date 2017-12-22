Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 12:19

Cem Satman’ın kokartı gitti

Süper Lig’in 6.

Cem Satman’ın kokartı gitti

22 Aralık 2017 12:19

haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında verdiği kararla siyah-beyazlı camianın tepkisini çeken yardımcı hakem Cem Satman’ın FIFA Kokartı’nın alındığı kesinleşti.


Fenerbahçe’nin ligin 6. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı futbolcu Negredo’nun golünü ofsayt gerekçesiyle iptal eden ancak daha sonra verdiği kararın yanlış olduğu açıklanan yardımcı hakem Cem Satman’ın FIFA Kokartı’nın alındığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden hakemlere yönelik kış seminerine ilişkin yapılan açıklamada FIFA Kokartı takacak hakemlerin listesi de yayınlandı. Bu listede Satman yer almazken, onun yerine Manisa bölgesi hakemi İbrahim Çağlar Uyarcan dahil edildi.


Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da yardımcı hakem Cem Satman ile ilgili, "Bu hakemi takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.



FIFA Kokartı takacak olan hakem ve yardımcı hakemlerin listesi şöyle:


Hakemler


Cüneyt Çakır


Hüseyin Göçek


Halis Özkahya


Mete Kalkavan


Ali Palabıyık


Alper Ulusoy


Halil Umut Meler



Yardımcı Hakemler


Bahattin Duran


Tarık Ongun


Mustafa Emre Eyisoy


Kemal Yılmaz


Ekrem Kan


Ceyhun Sesigüzel


Esat Sancaktar


Kerem Ersoy


Serkan Olguncan


İbrahim Çağlar Uyarcan




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç