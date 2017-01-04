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04 Ocak 2017 14:19

CEM Vakfı Reina saldırısında hayatını kaybedenleri andı

CEM Vakfı Reina saldırısında hayatını kaybedenleri andı

04 Ocak 2017 14:19

Cumhuriyetçi Eğitim, Kültür Merkezi Vakfı (CEM Vakfı) yetkilileri, Reina’ya yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri çiçeklerle andı.
Ortaköy’de yeni yılın ilk saatlerinde Reina isimli gece kulübüne yönelik düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenler çiçek ve dualarla anılıyor. Bu kapsamda olay yerine gelen Cumhuriyetçi Eğitim, Kültür Merkezi Vakfı (CEM Vakfı) yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenleri çiçeklerle andı. Hayatını kaybeden 39 kişi için olay yerine çiçek bırakan yetkililer, dua ederek saygı duruşunda bulundu.

“Yeni bir yıla yeni bir umutla girmek isteyenleri Reina katliamıyla vurdular”
Anmanın ardından ortak basın açıklamasında bulunan CEM Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, “Yılbaşını Noel adı altında cadılaştırıp yeni bir yıla neşe sevinç ve eğlenceyle girmek isteyen insanları gayri meşru ilan ettiler. Yeni bir yılın yıl başını kutlamayı günah ve haram ilan ederek insanların yaşam tarzlarını tehdit ettiler. Yeni bir yıla yeni bir umutla girmek isteyenleri Reina katliamıyla vurdular. Faili ve hedefi ne olursa olsun Reina saldırısı ve onun öncesinde yaşananlar birbirleriyle örtüşmektedir. Bizler ülkemizin selametinin daha fazla demokrasi, daha fazla demokratik sistem ve laik bir yaşam tarzından oluşacağına inanıyoruz. Biz CEM Vakfı olarak en fazla ihtiyacımız olan toplumsal barış ve demokratik müzakere olduğuna inanıyoruz. Hiç kimsenin yaşam tarzına asla müdahale edilmesin istiyoruz. Merhametimizi ve acılarımızı paylaşma yeteneğimizi yitirdik. Barış, demokrasi, kardeşlik ortamını yeniden kurmak için hepimize, kurumlara, siyasi partilere, devletin tüm organlarına görevler düşmektedir” şeklinde konuştu.



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