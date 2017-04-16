Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 10:13

Cem Yılmaz oy vermeye elektrikli bisikletiyle geldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, elektrikli bisikletiyle Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.

Cem Yılmaz oy vermeye elektrikli bisikletiyle geldi

16 Nisan 2017 10:13

Oldukça sinirli olduğu gözlenen Yılmaz, basın mensuplarına “Müsaade eder misisiniz?” diyerek tepki gösterdi.


Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için elektrikli bisikletiyle Lütfi Banat İlkokuluna geldi. Sabah saat 10.00 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1220 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Cem Yılmaz, basın mensuplarına “Müsaade eder misisiniz?” şeklinde tepki gösterdi. Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, elektrikli bisikletine binerek okuldan ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:27
  • Güneş :06:16
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:00
  • Akşam :19:52
  • Yatsı :21:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!