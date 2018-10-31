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Cemal Kaşıkçı'nın ölmeden 15 gün önce Nusret'te görüntüleri ortaya çıktı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmeden 15 gün önce ünlü et restoran Nusret’te yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmeden 15 gün önce ünlü et restoran Nusret'te yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı.


Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 17 Eylül'de ünlü Et restoran Nusret'in Beşiktaş'a transfer olan kaleci Loris Karius'a şov yaptığı sırada gazeteci Kaşıkçı'nın da mekanda yer aldığı görüldü. Nusret'in kaleciye şov yaptığı ve fotoğraf çektirdiği sırada Cemal Kaşıkçı'nın da arkada yemek yediği anlar görüntülere yansıdı.

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