Cemal Reşit Rey'de anlamlı sezon açılışı

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2018-2019 kültür sanat sezonunu, adını taşıdığı ünlü besteciye ithafen “Cemal Reşit Rey'den Seçkiler” başlıklı konserle açıyor. Bu anlamlı açılışta Cemal Reşid Rey'in 1932'de tamamlamış olduğu Kromatik Konçerto, bestecinin öğrencilerinden Aydın Karlıbel'in solistliğinde Türkiye'de ilk kez seslendirilecek. Konçertonun ilk kez 85 yıl önce Paris'te seslendirilmişti.

CRR Csezon, Cemal Reşit Rey ile 4 Ekim'de açılıyor. Cemal Reşit Rey'den Seçkiler başlıklı konserde, Can Okan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası sahne alacak. Orkestraya; piyanoda Dr. Aydın Karlıbel ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinden tenor Hüseyin Likos eşlik edecek. Likos konserde Cemal Reşit Rey'in “Mistik” adlı şiiri seslendirecek.

Konserde ayrıca Rey'in Enstantaneler (1931) ve “Senfonik Şiir (1971) eserleri de seslendirilecek.

Yurtdışında seslendirilerek başarı kazanmış ilk piyano eseri

Kromatik Konçerto Klasik Batı Müziğinin tarihsel akışı içinde diyatonizm kavramı ile birlikte iki temel unsurundan birisi olan kromatizmi ön plana çıkarıyor. Kromatik Konçertonun taşıdığı tarihi önem ayrıca, 1932'de bestelenmiş olan Ulvi Cemal Erkin'in Konçertinosu bir yana bırakılırsa; ülkemizin, bestelenip yurtdışında seslendirilerek başarı kazanmış ilk piyano konçertosu olması. Ünlü bestecinin yaşamında, kendi tabiriyle “Büyük ustalardan alınmış "Ayaküstü dersler”e vesile olmuş olması da bu konçertoya tarihi önem yüklüyor.

“Şekerciğim, velhasıl efendim, işte o gün bu gün hala Kromatik Konçertoya bir final besteleyeceğim”

Cemal Reşit Rey'in konçertoyla ilgili derslerinde anlattığı iki anekdot ise ilki Paris'te Dimitri Mitropoulos yönetimindeki Dünya Prömiyeri, ikincisi ise iki yıl sonra gerçekleşen Viyana seslendirilişine dair olmuştu.

Eserin Mart 1933'te Paris'te gerçekleşen dünya prömiyerinde dinleyenler arasında bulunan ünlü besteci Louis Aubert, konserden sonra Cemal Reşid Rey'in yanına gelmiş ve “Eser daha tamamlanmamış, esere bir Final yazınız!” demişti. Cemal Bey ise şaşkınlıkla ;“Finali besteledim, siz de dinlediniz” diye cevap verir. Aubert, “Hayır, bu bir Scherzo!' diye fikrini yinelemişti. Bundan iki yıl sonra, eserin Viyana seslendirilişinde ünlü besteci Alban Berg gelmiş ve “Sizi kutluyorum. Türkiye'de bu kadar ileri müzik yapıldığını bilmiyordum” Berg sözlerini, “Fakat bu esere şimdi bir final besteleyiniz' diyerek tamamlamıştı.

Cemal Reşit Rey ise bu anekdotları pürneşe bir eda şu sözlerle noktalamıştı:

“Şekerciğim, velhasıl efendim, işte o gün bu gün hala Kromatik Konçertoya bir final besteleyeceğim.”

Konser biletleri 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix'ten temin edilebilecek.

CRR'de Ekim ayında 18 konser

CRR Genel Sanat Yönetmenliği yeni sezonda; Klasik Türk Müziği, Klasik Batı Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, dünya müziği ve Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini ve nitelikli müzisyenleri sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek. 4 Ekim'de başlayacak konser sezonu, farklı içerikteki sürpriz projelerle 2019 Mayıs ayına kadar devam edecek.

CRR Senfoni Orkestrası ve Cemal Reşit Rey besteleriyle sezona anlamlı bir giriş yapacak olan genel sanat yönetmenliğinin, Ekim ayında imzasını atacağı diğer konserler şu şekilde; 5 Ekim Emel Sayın "Arif Sami Toker Şarkıları", 6 Ekim CRR Türk Müziği Topluluğu “Rast Makamı”, 8 Ekim Muzaffer Ertürk "İstanbul ve Anadolu Türküleri", 9 Ekim Mahsa Vahdat & Coşkun Karademir "Endless Path - Sonsuz Yol", 10 Ekim Ahmet Özhan "Sonbahar Şarkıları", 12 Ekim Ömer Faruk Tekbilek Ensemble "Love is my religion", 13 Ekim Neşet Ertaş Türküleri, 14 Ekim Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 15 Ekim Endülüs'ten Anadolu'ya Sesler ve İzler, 16 Ekim Lisa Simone, 19 Ekim İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu "Ah Güzel İstanbul", 22 Ekim Ezelden Gazele, 23 Ekim CRR Caz Orkestrası, 24 Ekim İpek Açar & Hakan Aysev "Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar", 25 Ekim Sınır Ötesi Macarlar Konseri, 27 Ekim Lejla Jusi "Saraybosna'dan İstanbul'a Sevdalinka" ve 31 Ekim Erol Deran Müzik Topluluğu.