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30 Nisan 2018 10:47

Cemal Reşit Rey’de Emel Sayın konseri

Ünlü sanatçı Emel Sayın, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda "Bestekarlarımız" konserinde İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Cemal Reşit Rey’de Emel Sayın konseri

30 Nisan 2018 10:47


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta kaçırılmayacak programlarla müzikseverleri bekliyor. Kendisini hiçbir müzik türüyle sınırlandırmayan Electro Deluxe, 7 Mayıs Pazartesi akşamı saat 21.00’de Cemal Reşit Rey sahnesinde müzikseverlerin karşısında olacak. Flamenko’nun ünlü ismi Diego El Cigala, 9 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sevenleriyle buluşacak. Emel Sayın, “Bestekârlarımız” konserinde bu ay Selçuk Tekay’ın en güzel eserlerini İstanbullu sanatseverler için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda seslendirecek. Konser, 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.




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