Cemal Reşit Rey’de Ramazan Programları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR), kaçırılmayacak Ramazan programları sanatseverleri bekliyor.Veysel Dalsaldı ve Coşkun Karademir, “Mekteb-i İrfan” programıyla 17 Mayıs Perşembe saat 21.45’te İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde sevenleriyle buluşacak.Birbirinden değerli seslerin Yunus Emre şiirlerini yorumlayacağı "Aşksızlara Verme Öğüt" Yûnus Emre Şiirleri programı, 24 Mayıs Perşembe saat 21.45’te İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde gerçekleşecek.Genel sanat yönetmenliğini Murat Özer ve solistliğini Suat Güney’in üstlendiği “Sırr-ı Yûnus” Âyân Musikî Topluluğu, 26 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.45’te İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde dinleyenlerin karşısında olacak.

Şef Hakan Talu yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu’nun İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde gerçekleştireceği “Ramazan İlâhileri” programı 31 Mayıs Perşembe günü 21.45’te başlayacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi CRR Konser Salonu, 2 Haziran Cumartesi saat 21.45’te, “Kerkük’ten Anadolu’ya İrfanî Türküler” projesiyle, geniş bir coğrafyanın müzikal tatlarını sanatseverler için aynı sahnede buluşturacak. Türk müziğinin usta ismi Ahmet Özhan ve başarılı tenor Berk Özbek, "Yâr İle" programı kapsamında, 8 Haziran Cuma günü saat 21.45’te İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde sanatseverlerle bir araya gelecek.