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Cemiyet bu düğünde buluştu

Dilek Ulucan ile Berke Erkesim’in düğünü iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi.

Dilek Ulucan ile Berke Erkesim'in düğünü iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Düğünde sahneye çıkan Ebru Gündeş ise davetlileri doyasıya eğlendirdi.


Gülperi-Nejdet Ulucan çiftinin akademisyen kızı Dilek Ulucan ile mobilyacı Emine-Ahmet Erkesim'in avukat oğlu Berke Erkesim, Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün töreniyle hayatını birleştirdi. İş, sanat ve siyaset dünyasından önemli isimlerin yer aldığı düğünde sahneye çıkan Ebru Gündeş de, davetlilerden tam not aldı. Nikahın şahitliklerini ise Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen, Eski Başbakan Yardımcısı ve Devlet Eski Bakanı Hikmet Çetin, İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker ve Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar yaptı.

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