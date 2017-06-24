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24 Haziran 2017 23:28

Cenazeye giden servis minibüsü takla attı: 15 yaralı

Bağcılar TEM otoyolunda cenazeye giden servis minibüsü bariyerlere çarpıp takla attı.

Cenazeye giden servis minibüsü takla attı: 15 yaralı

24 Haziran 2017 23:28

Kazada 15 kişi yaralanırken, minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.


Kaza, saat 19.30 sıralarında Bağcılar TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Eraslan yönetimindeki 34 DU 7334 plakalı servis minibüsü, Çekmeköy’de bir cenazeye giderken, aynı yönde seyir eden bir otomobilin sıkıştırması sonucu hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs takla atarak yol kenarında durabildi. Kazada minibüste bulunan 2’si ağır 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları çeşitli hastanelere kaldırdı. Minibüs içerisinde sıkışan sürücü Durmuş Eraslan itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların çabaları sonucu yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa konuldu. Ağır yaralı sürücü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikamete bir süre trafiğe kapatıldı. Minibüsün vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Öte yandan kaza sırasında Belçika plakalı bir otomobil bir yolcu otobüsüne çarptı. Yolcu otobüsü ve Belçika plakalı araçta maddi hasar meydana geldi.




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