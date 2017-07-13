Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 09:00

Çene problemi diş yapısını bozuyor

Dr.

Çene problemi diş yapısını bozuyor

13 Temmuz 2017 09:00

Aydan Coşkun Ateş, çene yapısı problemleri konusunda uyardı.


Sarıyer Ortodonti Diş Kliniğinden Aydan Coşkun Ateş, bazı durumlarda sadece dişlerin pozisyonlarını düzeltmenin yeterli olmadığını belirterek, "Bir takım iskeletsel problemlerin tedavi edilebilmesi için çeşitli çene ameliyatlarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Çene yapısındaki bu iskeletsel problemler çok çeşitli olabilir. Örneğin, sadece alt çene önde veya geride olabilir, sadece üst çene önde veya geride olabilir, ya da her iki çeneyi de ilgilendiren iskeletsel bir deformite mevcut olabilir. İşte bu şekilde çenelerin aşırı önde veya geride konumlandığı veya sağ ya da sola geliştiği, üst çenenin gelişiminin yetersiz kaldığı ya da bir sendroma bağlı çene yüz iskeletinin olumsuz geliştiği durumlarda ortodonti tek başına yetersiz kalmaktadır ve ortodontik tedavi bir takım operasyonlarla desteklenerek yapılmaktadır" dedi.


Ortodontik tedavisine başlandıktan bir süre sonra dişler her iki çenede de istenen konumlarına geldiğinde, hasta genel anestezi altında ameliyat edildiğini dile getiren Aydan Coşkun Ateş, "Ameliyatı ortodonti uzmanı planlar ve bu plan doğrultusunda maksillofasiyal cerrah ya da plastik cerrah tarafından çene cerrahisi gerçekleştirilir. Operasyondan sonra bir süre daha ortodontik tedaviye devam edilir ve istenen kapanış elde edildiğinde tedavi tamamlanır. Bazı hastalar ameliyat fikrinden ve genel anesteziden korktukları için ameliyat istememektedir. Bu noktada ortodonti uzmanınız tarafından operasyonun avantajları ile dezavantajları konusunda doğru bir şekilde bilgilendirilmeniz yardımcı olacaktır" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!