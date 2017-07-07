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07 Temmuz 2017 17:17

Cengiz Günaydın, yeniden başkan

Fatih Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın yeniden 2.

Cengiz Günaydın, yeniden başkan

07 Temmuz 2017 17:17

ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.


2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nin 1. olağan genel kurul toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Mövenpick Otel’deki genel kurula, 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı. Spor Toto 2. Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın, tek aday olarak girdiği seçimde tekrar başkan seçildi. Olağan genel kurul seçimlerinde yönetim kurulu şu takımlardan oluştu:



Asıl üyeler


Fatih Karagümrük, Çorum Belediye, Anadolu Bağcılar, Tarsus İ.Y, Ofspor,Muğlaspor,Sancaktepe, 24 Erzincan, Tire 1922, Gölcükspor,Tuzlaspor, Nazilli Belediye,Kahraman Kazan,Bayburt Grup,Ankara Demirspor, Tokatspor, Afjet Afyon, Silivrispor,Çatalca,Bergama Belediye, B.B. Vanspor, Karacabey Birlik.



Denetleme Kurulu


Gümüşhanespor, HEASK, Kemerspor, Kırklareli,Kocaeli Birlik ve ERBAA spor, Zonguldak Kömür, Fethiye,Kozan Belediye, Yomraspor,Tepecik ve B.B Van spor




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