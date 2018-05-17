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17 Mayıs 2018 12:36

Cengiz Ünder, Spor Yazarları Derneği tarafından ödüllendirilecek

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya Spor Yazarları Derneği tarafından ödüllendirilecek.

Cengiz Ünder, Spor Yazarları Derneği tarafından ödüllendirilecek

17 Mayıs 2018 12:36


Serie A ekiplerinden Roma’da görev yapan başarılı oyuncu Cengiz Ünder, ödüle layık görüldü. 1989 yılından bu yana Serie A’da sezonun tamamlanmasını takiben gerçekleştirilen ve bu yıl da 21 Mayıs Pazartesi günü Circolo Aniene’de yapılacak olan ödül töreninde genç futbolcu Cengiz, sahneye çıkarak ödülün sahibi olacak.


Bu sezon başında Medipol Başakşehir’den sarı-kırmızılı ekibe transfer olarak, Roma’da forma giydiği ilk sezonda attığı 8 gol ve takımına yaptığı katkıyla taraflı-tarafsız herkesin beğenisini toplayan 20 yaşındaki futbolcunun yanı sıra, Roma’nın bu yıl özellikle Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar yükselmesinde payı olan Teknik Direktör Eusebio Di Francesco ile kulüp sportif direktörü Monchi de ödül alacak isimler arasında bulunuyor.




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