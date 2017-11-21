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21 Kasım 2017 21:56

Cenk bu kez asistiyle tribünleri ayağa kaldırdı

Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi’nde durdurulamıyor.

Cenk bu kez asistiyle tribünleri ayağa kaldırdı

21 Kasım 2017 21:56

Porto karşısında Talisca’nın attığı golü hazırlayan başarılı futbolcu, 5. maçında 2. asistini yaptı.


İngiliz kulüplerinin transfer listesindeki Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi’ndeki 5. maçında da alkış aldı. Rakip savunma karşısında çok etkili oynayan milli golcü, 41. dakikada Talisca’nın attığı golde tribünleri ayağa kaldırdı. Fabri’nin attığı uzun pasta topu kontrol eden, sonrasında da Adriano’yla yaptığı paslaşmanın ardından rakip oyuncuları geride bırakarak ceza sahası içine giren yıldız oyuncu, Talisca’nın attığı golün hazırlayıcısı oldu. Leipzig maçında Babel’e benzer bir asist yapan Tosun, Talisca’nın golündeki asistiyle Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 2. asistini yaptı. Cenk, Porto deplasmanı ve Monaco deplasmanında attığı 3 golle de Beşiktaş’ın bu sezon Talisca’yla birlikte en golcü ismi oldu.




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