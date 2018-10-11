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Cenk Eren'e hırsızlık şoku

Etiler’de ünlü şarkıcı Cenk Eren’in evinin önünde park halindeki lüks otomobilinin kelebek camını kıran kimliği belirsiz hırsızlar, içerisindeki çantayı çalarak kayıplara karıştı.

Etiler'de ünlü şarkıcı Cenk Eren'in evinin önünde park halindeki lüks otomobilinin kelebek camını kıran kimliği belirsiz hırsızlar, içerisindeki çantayı çalarak kayıplara karıştı. Şarkıcı Eren, otomobili ve yaşadığı şoku cep telefonuyla kaydetti.


Olay, önceki gün Beşiktaş Etiler Ergin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ünlü şarkıcı Cenk Eren'in evinin önüne gelen kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, park halindeki lüks aracını gözlerine kestirdi. İçerisinde bir çanta gören hırsız, aracın kelebek camını kırarak kapıyı açtı. Çantayı alan hırsız, alarmın çalması sonucu kaçarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde evinden çıkan Eren, aracına geldiğinde şoke oldu. Otomobilin camının kırıldığını ve içerisindeki çantanın çalındığını gören ünlü şarkıcı, durumu polis ekiplerine bildirdi.



“Aracımın camını patlatıp içinden çantayı çaldılar”


Otomobilinin kırılan camını ve aracın halini kaydeden Cenk Eren yaşadığı şoku, “Etiler Ergin Sokak'ta aracımın camını patlatıp içinden çantayı çaldılar. Gündüz vakti, biraz önce olmuş. Harika” ile anlattı. Çantada ise kayda değer bir şey bulunmadığı, sadece evrakların olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri araca zarar vererek çantayı çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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