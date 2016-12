Galatasaraylı kaleci Cenk Gönen, "Sezon sonunda şampiyon olabilecek kadroya sahibiz" dedi.

Ligin 16. haftasında Alanyaspor’u konuk edecek olan Galatasaray’da tecrübeli file bekçi Cenk Gönen, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cenk, "Pazar günü Alanyaspor karşısında ligin ilk devresini zirve takipçisi olarak üst sıralarda bitirmek açısından büyük fırsat. Potansiyelimizi sahaya yansıtırsak bunu başarabiliriz" diye konuştu.



"Çok fazla forma şansı bulmasam da..."

Her maçın çok önem olduğunu ifade eden Cenk Gönen, "O yüzden daha az şans bulan oyuncular adına önemli bir şans kupa maçları. Ben Galatasaray’ın profesyonel oyuncusu olarak görevimi en iyi şekilde yapmakla sorumluyum. Ben de forma şansı bulduğumda en iyi şekilde Galatasaray formasını terletmek istiyorum. Her maçta oynayacakmış gibi hazırlanıyorum. Çok fazla forma şansı bulmasam da elimden geleni yapıyorum" açıklamalarında bulundu.



"Gol yemek ya da yememek diye bakmıyorum"

Öncelikli hedefinin konumunu korumak olduğunu dile getiren 28 yaşındaki file bekçisi, "Daha sonra da gelişimime devam etmeliyim. Gol yersiniz, takımca yersiniz... Kazanırsınız, kaybedersiniz... Takımın başarısı bunların hepsi. Gol yemek ya da yememek diye bakmıyorum ben. Sahada olduğum sürece kendime 10 üzerinden puan veriyorum. Ona göre kendimi değerlendiriyorum" dedi.

Takımda kendisini sahada en çok zorlayan futbolcunun kim olduğuyla alakalı gelen soruya Cenk, "Onlarla çalışmak büyük şans. Zorlanmak başarıyı artırır. Kendimi geliştirmek açısından takımda bu kadar iyi futbolcunun olması avantaj diyebilirim" ifadelerini kullandı.



Türk kaleciler

Cenk Gönen, Türkiye’den en beğendiği kalecilerin Volkan Babacan, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Onur Kıvrak olduğunu dile getirerek, hepsini severek ve beğenerek takip ettiğini söyledi.



"Farkın daha da kapanacağını düşünüyorum"

Galatasaray’da bu yıl nelerin hedeflendiği ile alakalı soruya Cenk, şöyle cevap verdi:

"Galatasaray’ın hedefi bulunduğu her ortamda en üst seviyedir. Bu da şampiyon olmaktan geçer zaten fark kapanıyor. Bu bizim elimizde olan bir şey. Sahaya kalitemizi yansıtırsak bu farkın daha da kapanacağını düşünüyorum. Sezon sonunda şampiyon olabilecek kadroya sahibiz."