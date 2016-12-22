Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 11:58

Cenk Gönen’in gol yemediği maç yok

Cenk Gönen’in gol yemediği maç yok

22 Aralık 2016 11:58

Beşiktaş’tan Galatasaray’a geçtiğimiz sezon başında transfer olan kaleci Cenk Gönen, sarı-kırmızılı forma altında umduğunu bulamadı. 9’u Türkiye Kupası, 1’i de lig mücadelesi olmak üzere toplam 10 kez Galatasaray forması giyen Cenk Gönen, sahaya çıktığı bütün maçlarda kalesinde gol gördü.
Beşiktaş’la yollarını ayıran ve Galatasaray’a transfer olan kaleci Cenk Gönen, sarı-kırmızılı formayla beklentilerin altında kaldı. Muslera’ya alternatif olarak kadroya dahil edilen ve geride kalan 1,5 sezonda sadece 1 lig maçında forma giyen Cenk Gönen, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ise 9 kez Galatasaray formasını terletti. 28 yaşındaki kaleci, bugüne kadar 10 kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkarken, hiçbir karşılaşmayı gol yemeden tamamlayamadı.
Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçlarında forma giymeye başlayan tecrübeli kaleci, iç sahada oynanan Akhisar Belediyespor mücadelesiyle Galatasaray formasını sırtına geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 2-1 kazanırken, Cenk Gönen ilk golünü LuaLua’dan yedi. Gönen, grupta oynanan diğer 5 maçın 4’ünde forma giyerken, bütün karşılaşmalarda kalesinde gol gördü. Cenk Gönen, Spor Toto Süper Lig’de de geçen yıl yalnızca 1 maçta forma giyebildi. Muslera’nın sakatlık yaşaması nedeniyle, dönemin teknik sorumlusu Orhan Atik tarafından Başakşehir karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Cenk Gönen, kalesinde 3 gol gördü. Cenk, bu mücadelenin ardından 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla bir daha sahaya çıkmayan Cenk Gönen, bu sezon da Türkiye Kupası maçlarında forma giymeye başladı.

Galatasaray hiç kaybetmedi
Cenk Gönen, geçtiğimiz sezon 5 Türkiye Kupası, 1 de lig maçında forma giyerken, Galatasaray bu karşılaşmalarda hiç yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip kupadaki 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, ligde oynanan Başakşehir mücadelesi de 3-3 sona erdi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 maçta sahaya çıkan tecrübeli eldiven, ön elemede oynanan Dersimspor maçının yanı sıra, grup karşılaşmalarında Elazığspor, 24 Erzincanspor ve Tuzlaspor maçlarında da kalesinde gol gördü. Galatasaray bu 4 mücadelede de 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bugüne kadar Galatasaray’da toplam 10 maça çıkan Cenk Gönen, kalesinde toplam 12 gol gördü.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç