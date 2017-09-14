Cenk Tosun haftanın golüne aday

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının ardından Beşiktaş’ın milli oyuncusu Cenk Tosun’un golü, haftanın en iyisine aday gösterildi. UEFA’nın internet sitesinde yer alan listede, Beşiktaş’ın Porto’yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golüne imza atan Cenk Tosun, "haftanın golü" kategorisine aday oldu. 26 yaşındaki golcünün rakipleri arasında ise şu isimler yer alıyor:

"Lionel Messi (Barcelona), Pedro Rodriguez (Chelsea), Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham)