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14 Eylül 2017 13:26

Cenk Tosun haftanın golüne aday

Beşiktaş’ın başarılı ismi Cenk Tosun, Porto filelerine yaklaşık 32 metreden kaydettiği golle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ’haftanın golü’ne aday oldu.

Cenk Tosun haftanın golüne aday

14 Eylül 2017 13:26


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının ardından Beşiktaş’ın milli oyuncusu Cenk Tosun’un golü, haftanın en iyisine aday gösterildi. UEFA’nın internet sitesinde yer alan listede, Beşiktaş’ın Porto’yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golüne imza atan Cenk Tosun, "haftanın golü" kategorisine aday oldu. 26 yaşındaki golcünün rakipleri arasında ise şu isimler yer alıyor:


"Lionel Messi (Barcelona), Pedro Rodriguez (Chelsea), Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham)




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