Cep Herkülü, Türkiye’yi yasa boğdu

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül’den beri özel bir hastanede tedavi altındaydı. 6 Ekim tarihinde ameliyatla karaciğer nakli yapılan Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve ödem nedeniyle 11 kasım tarihinde acil ameliyata alınmıştı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti. Naimoğlu’nun ölümü Türkiye’yi yasa boğdu.

Turgut Özal tarafından Türkiye’ye getirilmişti

1985 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yoğun uğraşları sonucunda getirilen Naim Süleymanoğlu, Türkiye için büyük başarılara imza atmıştı. 1984, 1985 ve 1986’da dünyada yılın haltercisi seçilen Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Naim Süleymanoğlu’nun kariyerinde elde ettiği başarıları şöyle:

15 yaşında ilk dünya rekorunu kırdı

8 kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı

Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, ’efsane’ oldu

60 kiloda koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ’yılın haltercisi’ seçildi

Türkiye’ye Olimpiyatlar’da güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu

1988 yılında Time dergisine kapak oldu

1988 yılında Seul Olimpiyatları’nda 9 dünya, 6 Olimpiyat rekoru kırdı

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi

Spor otoritelerine göre ’tüm zamanların en iyi haltercisi