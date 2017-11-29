Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 09:58

Cepten konuşmada Türkiye Avrupa Şampiyonu

Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde kişi başına 441 dakikalık aylık mobil kullanım süresiyle, ortalama 251 dakika konuşma süresinin olduğu Avrupa’da, en çok mobil konuşma yapan ülke oldu.

Cepten konuşmada Türkiye Avrupa Şampiyonu

29 Kasım 2017 09:58


Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’ndan derlenen verileri inceleyerek medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in medyadan edindiği bilgilere göre Türkiye 441 dakikalık mobil kullanım süresiyle, en yakın rakibi Makedonya’ya(295) 146 dakika fark atarak Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca, Türkiye 2012 yılından beri Avrupa’da en çok mobil konuşma yapan ülke konumunda bulunurken, Türkiye’yi 295 dakikayla Makedonya, 271 dakikayla İtalya, 270 dakika ile de Romanya takip etti.


2017 yılının ikinci çeyreğinde mobil trafik 63,84 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 1,91 milyar dakika olarak gerçekleşti. Gerçekleşen konuşma trafiğinin yüzde 93,2’sini mobilden yapılan konuşmalar oluşturdu.


PRNet’in medya analizinde, cep telefonları yıl içerisinde 32 bin 547 habere konu olduğu belirlendi. Son yıllarda Türklerin elinden düşürmediği cep telefonları teknoloji bağımlılığının bir numaralı göstergesi olarak kabul edilirken, medyaya yansıyan haberlerdeki en dikkat çekici ayrıntı günde ortalama 6 saatten fazla mobil cihazları kullanılıyor olması, telefona bakmak için uyanma ve tuvalete dahi cep telefonlarıyla gitme oldu. Sosyal ağlar ise cep telefonu kullanımın artmasındaki en önemli faktör olarak belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç