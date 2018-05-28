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28 Mayıs 2018 21:19

Ceset dolu bavulları böyle taşıdılar

Başakşehir’de iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış şekilde bulunan cesede ilişkin soruşturma sürerken, zanlıların bavulları taşıdığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ceset dolu bavulları böyle taşıdılar

28 Mayıs 2018 21:19


Başakşehir’de dün gece iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış şekilde ceset bulunmuştu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Zanlıların tespiti için çalışma yürütülürken, cesedi bırakan şüphelilerin görüntülerinin 50 metre uzaklıktaki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki şüphelinin ellerinde iki bavulla yürüdükleri görülüyor. Polis ekipleri, görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.




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