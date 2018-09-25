Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda binlerce vatandaşa aşure ikram edildi

Zeytinburnu Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda binlerce vatandaşlara aşure ikram etti. Aşure yemek için sıraya giren onlarca vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu.

Zeytinburnu Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla binlerce vatandaşa aşure ikramında bulundu. Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda yapılan aşure ikramında, aşure almak için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın da katıldığı aşure dağıtımında vatandaşlar Başkan Aydın'a teşekkür etti.

“Yaklaşık 40 bin hemşehrimize aşure ikram etmeyi planlıyoruz”

Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Şükürler olsun bir Muharrem Ayı'na daha ulaştık. 15'inci gününe geldik ve aşure ikramlarına başladık. Aşure dağıtımımız ay sonuna kadar Zeytinburnu'muzun çeşitli yerlerinde, okullarda, üniversitelerde devam edecek. Yaklaşık 40 bin hemşehrimize aşure ikram etmeyi planlıyoruz. Belediyemizin aşureleri gerçekten çok güzel. Cevizlibağ'da, kesişim noktasındayız. Böyle akşam saatinde insanlarımızın ağzını tatlandırmak bizimde gerçekten hoşumuza gidiyor. Aşureler birleşmemize, kaynaşmamıza vesile olsun diye dua ediyoruz” diye konuştu.

“Aşure çok güzeldi”

Aşureyi çok beğendiğini söyleyen Metin Karagiydiren “Aşure çok güzeldi. Baya güzel yapmışlar. Arkadaşlarımız da yedi. Her sene burada aşure dağıtılıyor. Belediyemizin tüm hizmetlerinden çok memnunuz. Burası aktarma noktası olduğundan burada yoğunluk oluyor, o yüzden burada dağıtıyorlar” dedi.