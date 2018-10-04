Cevizlibağ'da otomobil tramvaya çarptı: 2 yaralı

Cevizlibağ'da kontrolden çıkan otomobil tramvaya çarptı, kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Topkapı Tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Cevizlibağ mevkiinde Topkapı istikametine giden Gökhan I. yönetimindeki 34 DS 3413 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak direğe çarpıp tramvay yoluna savruldu. Tam bu sırada seferini yapan tramvay duramayıp otomobile çarparak sürükledi. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Gökhan I. ve arkadaşı Umut Z. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Cevizlibağ-Kabataş seferleri kontrollü olarak sağlandı.