Çevre Eğitimi kitabı yayımlandı

Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından geliştirilen “Öğretmenlere Yönelik Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Programı” kapsamında yazılan “Çevre Eğitimi” kitabı, Eğiten Kitap’tan yayımlandı.

YDÜ Büyük Kütüphane Fuaye Alanı’nda; Atatürk Eğitim Fakültesi, İrfan Günsel Araştırma Merkezi ve Eğiten Kitap organizasyonuyla gerçekleştirildi. Etkinliğe, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıkalamalarda bulunan Yrd.Doç.Dr. Nazım Kaşot; “program geliştirilme çalışmaları öncesinde Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı öğretmenlere yapılan ihtiyaç analiziyle programın ihtiyaçları belirlenmiştir. İhtiyaç analizinden elde edilen veriler doğrultusunda öğretmenlerin; Temel Çevre ve Ekoloji Bilgisi, Biyolojik Çeşitlilik, Çevre Sorunları, Kültürel Miras, Çevre Bilinçli Tüketicilik, Geri Dönüşüm, Çevre Sağlığı, Kirliliği Eğitim Yoluyla Önleme, Çevre Etiği, Doğa Fotoğrafçılığı, Çevre Koruma ve Sürdürülebilirlik konularında eğitim ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir. Belirlenen ihtiyaçlara göre de programın eğitim kitabı oluşturulmuştur. Çevre Eğitimi kitabı öğretmenlere yönelik olarak geliştirilmiş olsa da öğretmen adayları ve çevre konusuna ilgi duyan birçok kişiye kaynak olma özelliği taşımaktadır”dedi.

Ataoğlu:” Çevre eğitimi çok önemli!”

Tanıtım etkinliğinde açılış konuşmasını yapan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevre eğitiminin çok önemli olduğunu ve Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot’un geliştirdiği program ve ürettiği kitapla çevre eğitimine çok ciddi bir katkı koyduğunu belirtti.

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından Prof. Dr. Gökmen Dağlı ve Yrd. Doç. Dr. Kemal Batman da söz alarak yapılan çalışmanın ve çevre eğitiminin önemine vurgu yaptılar.

Etkinliği sonunda ise, kitabın yazarı Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, kitabın ve programın oluşturulma sürecini anlattı. Konuşmaların ardından “Çevre Eğitimi” kitabın yazarı Yrd.Doç.Dr. Nazım Kaşot kitaplarını imzaladı. Çevre Eğitimi kitabı Kıbrıs ve Türkiye’de satışa sunularak, ders kitabı olarak da okutulmaya başlandı.