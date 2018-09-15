Çevre gönüllüleri, kıyı ve denizlerde çöp toplayıp temizlik yaptı

Türkiye'de binlerce kişi sahillere akın ederek kıyı temizliği yaptı.

Deniz gönüllüleri, 15 Eylül Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup - ICC) gününde daha mavi denizler için kıyılara akın etti. Uluslararası Kıyı Temizliği kapsamında Türkiye dahil, 100'den fazla ülkede yüz binlerce gönüllü eş zamanlı olarak deniz kıyılarını temizlemek için kolları sıvadı. Her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü yapılan etkinlik, Türkiye'de ise DenizTemiz Derneği/ TURMEPA koordinatörlüğünde düzenlendi.

9 kıyı kentinde ortak etkinlik

İstanbul'un yanı sıra İzmir, Antalya, Kırklareli, Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris ve Mersin kıyılarına da kapsayan etkinliğe Türkiye genelinde yaklaşık 1000 deniz gönüllüsü katıldı. Kampanyanın İstanbul ayağı bu yıl, Caddebostan sahilinde gerçekleştirildi. Farklı gruplar adı altında toplanan yüzlerce kişi, giydikleri eldivenlerle sahil boyunca arayıp buldukları çöpleri, poşetlere doldurdu.

“Doğaya ince detaylarıyla bakmamıştık”

Her yaştan insanın katıldığı etkinlikte yer alan ve arkadaşlarıyla birlikte çöp toplayan öğrenci Sena Albayrak, “Çok farkındalık oluşturan bir çalışma. Ben bile çok şaşırdım. Bu kadar ince detaylarıyla bakmamıştık doğaya. Şu an bütün dünyada yapılıyor. Bence böyle aktiviteleri beklemeyin, kendiniz gelin ve bakın. Gerçekten çok şaşıracaksınız” dedi. Kıyı temizliğine okul arkadaşlarıyla birlikte katılan Nazlı Çatala ile çevre kirliliğinin önemli bir sorun olduğuna değinerek, “Biz bir okul olarak geldik buraya. Ülkemizde çevre sorununun çok büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Burada toplamaya başladığımız zaman o kadar fazla çıktı ki topla topla bitiremiyoruz. Bence herkesin bilinçlenmesi için bugün burada toplanmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kıyılardaki kirlilik büyük oranda plastik ağırlıklı

Türkiye'de 2002 yılından bu yana deniz ve kıyı temizliği ile ilgili önemli çalışmalar yapan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Şeyda Dağdeviren Hill de etkinlikte yer aldı. Toplanılan atıkla dünya genelinde deniz kirliliği ile ilgili raporların çıkarıldığını ifade eden Dağdeviren konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Dünyada 100'den fazla ülkede eş zamanlı olarak Eylül'ün 3'üncü Haftasındaki Cumartesiye denk gelen gün yani bugün 15 Eylül'de tüm deniz gönüllüleri ve deniz dostları olarak kıyılara akın ediyoruz. Buradaki amacımız deniz kirliliğine dikkat çekmek, kıyıların temizlenmesi ve denizin kirlenmesini önlemek için çalışmalar yapmak oluyor. Atıkları, çeşitli gruplar halinde toplamak üzere bir çalışma yapıyoruz. Topladığımız atıkların da dünyadaki deniz kirliliği raporlarının oluşturulması için uluslararası komitemize gönderiyoruz. Her yıl yayınlanan raporlarda Türkiye'den sağlamış olduğumuz veriler, deniz kirliliğe ile ilgili yapılmış olan çalışmalar temin ediliyor. Bugün en çok rastladığımız atıklar arasında sigara izmariti yer alıyor. Daha sonra plastik su şişesi kapakları çokça rastlanılan malzemeler arasında ve diğeri de plastik gıda ambalajları. Bu da bize gösteriyor ki kıyılardaki kirliliğin büyük oranda plastik ağırlıklı olduğunu biliyoruz.”

Deniz kirliliği ile ilgili yayınlanan raporda, okyanusların yüzeyindeki plastiklerin kapladığı toplam alan Türkiye'nin yüzölçümünden daha büyük olduğu belirtiliyor. Her yıl denizlere 8 milyon ton plastik atılıyor. Her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşu, 100 bin memeli ve deniz kaplumbağası deniz çöpleri sebebiyle ölüyor. Deniz ortamında plastikler daha küçük parçalara ayrılarak planktondan balinaya tüm besin zincirine girerek deniz ekosisteminin sağlığını tehdit ediyor. Düzenlenen etkinlik ise deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda bilinç kazandırmayı amaçlıyor.