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07 Eylül 2018 10:20

Çevre için pet şişeler kumbaraya

Ataşehir’de plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla parklara ve bazı noktalara Pet Şişe Kumbarası yerleştirildi.

Çevre için pet şişeler kumbaraya

07 Eylül 2018 10:20


“Yeni Bir Hayat Senin Elinde” sloganıyla başlatılan projeyle doğada bin yıl boyunca yok olmayan plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla Ataşehir’de uygun parklara ve noktalara 25 Pet Şişe Kumbarası yerleştirildi.


Her geçen gün dünya nüfusu artarken bununla beraber yaşam standartları da değişiyor. Bu değişim üretilen atıkların türü ve miktarına da yansıyor. Yapılan çalışmalar, çevrenin kirliliğinin arttığını, sınırlı olan doğal kaynakların azaldığını, buna paralel olarak da çevre ve insan sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini gösteriyor. Bu zararları azaltmada ve sorunu ekonomik bir faydaya dönüştürmede atığın kaynakta yönetimi zorunlu hale geliyor.


Özellikle plastik kirliliği, çevre için en büyük tehditlerden biri. BM’ye göre, dünyada her yıl neredeyse 5 milyar adet plastik poşet kullanılıyor. Her yıl 13 milyon ton plastik okyanuslara bırakılıyor. Dünya adeta her dakika plastikle doldurulan bir çöp kamyonuna dönüşüyor. Bu konuya daha fazla dikkat çekmek amacıyla bu yılki Dünya Çevre Günü "Plastik Kirliliğiyle Mücadele Et” temasıyla kutlanmıştı.


Ataşehir Belediyesi doğayı tehdit eden ve giderek artan plastik atıkların kaynağında ayrı toplanmasına büyük özen gösteriyor. Hem doğal kaynakların korunması hem de ekonomiye destek vermek amacıyla “Ataşehir ayrı ayrı topluyor, geleceğini kazanıyor” sloganıyla başlatılan geri dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında yerleştirilen yeni Pet Şişe Kumbaraları, plastiklerin toplanmasını artıracak, zararlarını daha aza indirecek.




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