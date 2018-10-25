Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan ‘İmar Barışı' müjdesi

Bakan Kurum, ''İmar Barışında başvurular 31 Ekim'de bitiyor ancak yoğun talep var ve bunu değerlendireceğiz tekrar'' dedi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''İmar Barışı şuana kadar 6 milyonun üzerinde vatandaşımız başvurdu. Yaklaşık 5 milyar kadar da başvuru bedeli ödendi. 31 Ekim'de başvuru süreci, ödeme süreci de 31 Aralık'ta bitiyor. İmar Barışıyla biz ne elde ettik, aslında devletin vatandaşıyla bir barışıydı bu. Elektriğini, suyunu, doğalgazını bağlayamayan vatandaşlarımıza bir kolaylaştırma. Bu bir hak değil tabi ki de. Bu noktada vatandaşımız yoğun bir ilgi gösterdi ve bu talep halen devam ediyor. 31 Ekim'de başvurular bitiyor ancak yoğun talep var ve bunu değerlendireceğiz tekrar'' şeklinde konuştu.

İnşaat sektöründe artan maliyetleri de değerlendiren Bakan Kurum, "Tapuyla başlayacak olursak; tapuların gerçek bedelden alınması noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Bundan sonra tapu devirlerini yaparken gerçek bedel üzerinden harç alacağız. Harç tutarını düşürsek dahil şuanda aldığımız vergiden daha fazla vergi alıyoruz. Ortadaki haksızlığı ortadan kaldırmış oluyoruz. Kentsel dönüşümle alakalı yine problemlerimiz var. Birtakım çelişkiler var ve bunları ortadan kaldırmak için çabalıyoruz. Kentsel dönüşümde bir vizyon çizmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşümü imar artışıyla değil gerçekten dönüşmesi gereken alanlarda bakanlığın desteklediği, özel sektörün desteklediği ve vatandaşın içinde olduğu bir dönüşüm çerçevesinde yapmak istiyoruz. Buna ilişkin belirli düzenlemelerimiz olacak. Bunların hazırlıklarını da bitirdik. Bizim sorun gördüğümüz birçok şeyin hazırlığı yaptık'' ifadelerini kullandı.