Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ‘İmar Barışı’ yoğunluğu

İstanbul’da 36 ayrı noktada başvuruların yapılacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü Veli Böke, “2 milyon İstanbullunun başvuru yapmasını bekliyoruz’’ dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında İl Müdürü Av. Veli Böke Yapı Kayıt Belgesi başvuruları hakkında bilgi verdi. Yoğunluğa karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Böke, “İlk gün olması nedeniyle müthiş bir ilgi ve yoğunluk var. İstanbullulara çok çok teşekkür ediyorum. İl müdürlüğü olarak gerekli tedbirleri aldık. 36 ayrı noktada imar ve barış masaları oluşturduk. Burada personellerimiz halkımızla buluşarak gerekli yardımları gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

İstanbul’da 2 milyon kişinin başvuru yapmasını beklediklerini belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Av. Veli Böke, “Yapısı ruhsatsız olanlar, ruhsatı olup ta projeye aykırı yapılara sahip vatandaşlarımız bu imkandan faydalanabilecek. Kanunumuz İstanbul için iki istisna koydu. Tarihi yarımada ve sahil şeridini bu anlamda istisna olarak belirledi. İki istisnamız daha var. Yapının bulunduğu alan özel şahsa aitse bu durumda başvurulardan yararlanamıyor. Ya da hazine üzerine yapıldıysa, hazinenin bu taşınması imar planlarında sosyal donatı alanı olarak tahsis edildiyse yine bu başvuruda yararlanamıyor. Tahminlerimize göre bu imkandan 2 milyon İstanbullu faydalanacak. Kendimizi buna göre ayarladık. Başvurularımız 31 Ekim’e kadar devam edecek’’ diyerek vatandaşları bilgilendirdi.

Herkesin elini taşın altına koyduğunu vurgulayan bir vatandaş, “Vatana millete hayırlı olsun diyelim. Elimizden geleni yapıyoruz. Yerimize sahip çıkmak istiyoruz. Onlarda ellerinden geleni yapıyor ve yardımcı olmaya çalışıyorlar’’ ifadelerini kullandı. Sağlanan barışla ev değerlerinin artacağını belirten bir başka vatandaş, “Bence memnun kalacaklar. En ufak konularda belediyelerle uğraşmak zorunda kalıyorduk. Kat mülkiyetine geçemediği için insanların evlerini satarken zarar ediyorlardı. Sağlanan barışla evine yaptığı yatırımların on katını alarak kazanç sağlayacak’’ diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.