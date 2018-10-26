‘Çevreci başkan'dan örnek davranış

Büyük bir özenle ağaçları toprakla buluşturan Aydıner, “Hayat; çevremiz yeşil olduğunda ve ağaçlarla dolduğunda daha güzel olur” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Saraybosna Meslek Lisesi öğrencileri ve Bayrampaşa Fizik Tedavi Merkezi'nde eğitim gören engelli gençler ile birlikte okul bahçesine ağaç dikti. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin her yıl düzenli olarak Bayrampaşa'nın cadde, sokak ve refüjlerine yeni ağaçlar diktiğini hatırlatan Başkan Aydıner, “Bugün sevgili gençlerimiz ve engelli kardeşlerimiz ile birlikte ağaç konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla onlarca ağacı toprakla buluşturduk ve can sularını verdik. Büyük bir çevre duyarlılığı içinde olan gençlerimize teşekkür ediyorum. Hayat; çevremiz yeşil olduğunda ve ağaçlarla dolduğunda daha güzel olur” dedi.

Bayrampaşa'da hummalı bir şekilde sürdürülen bu yıl ki ağaç dikme çalışmaları tamamlandığında, ilçedeki ağaç sayısı yaklaşık 40 bine ulaşmış olacak