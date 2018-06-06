Çevrecilerden anlamlı yürüyüş

Avcılarlı Çevreciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle yürüyüş etkinliği düzenledi. Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği’nin (AVÇEDER) çağrısı üzerine çok sayıda Avcılarlı Marmara Caddesi’nden Ambarlı Mahallesi’ndeki Atatürk Evi’ne kadar çevreye sahip çıkan sloganlar atarak yürüdü. Caddedeki vatandaşlar yürüyenlere destek oldu.

Marmara Caddesi’nin başından itibaren başlayan ve Ambarlı’daki Atatürk Evi önüne kadar süren yürüyüşe Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de katıldı. Çevreciler, Başkan Toprak’a yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Trakya İzciler Birliği Federasyonu’nun minik izcileri de yer aldı. Minik izcilerin yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Onlar da ‘Daha Temiz Bir Dünya’ istediklerini ifade ederek izcilik için bunun gerekli olduğunu dile getirdi.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de şunları ifade etti;“Çevreye ve doğaya büyük önem veriyoruz. Bathonea Arkeopark ile tarihi ve doğayı koruyarak Avcıların, İstanbul’un nefes alacağı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Öyle bir park yapacağız ki içinde yürüyüş yolları yer alacak. Burası müze gibi attığınız her adımda tarih var."