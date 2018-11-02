Ceza İnfaz Koruma personelleri şiddeti kınadı

Silivri Atatürk anıtı önünde yapılan basın açıklamasına CİPDER Genel Merkez Yönetimi adına Genel Başkan Yardımcısı Zafer Baysal ve dernek üyeleri katıldı.

Grup adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Zafer Baysal, “Ceza infaz kurumları bağımsız mahkemelerce verilen hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezalarına uygulandığı kamu kurumlarıdır. Günümüzde ceza infaz kurumları Çağdaş infaz anlayışı ile hizmet sunan, yasalara ve insan haklarına saygılı, bireysel özellikleri ve ihtiyaçlara uygun olarak yönetim yaklaşımları sergileyen birer Eğitim ve Sosyal Hizmet Kurumu durumuna geçmiştir. Suçlunun değil suçun cezalandırıldığını bu kurumlarda görev yapan personel de çok zor koşullarda özveriyle çalışmaktadır. Kamu adına bu çok önemli görevi yerine getiren fedakar kamu görevlilerine son günlerde giderek artan şiddet olayları bizleri de son derece üzmektedir. Ceza infaz kurumları personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak sadece yasalarca kendine verilen görevi yerine getirdiği için şiddete maruz kalan personelimize yönelik şiddeti ve bu şiddeti uygulayanları kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki bizlere yapılan her şey aynı zamanda devlete karşı yapılmış sayılmaktadır” ifadelerini kullandı.