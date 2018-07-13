Chelsea, Conte ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de beklenen ayrılık gerçekleşti. Mavilere 2016-2017 sezonunda İngiltere Premier Lig şampiyonluğu ve bu sezon da İngiltere Federasyon Kupası’nı kazandıran ancak ligi 5. sırada bitirdiği için Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybeden İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte ile yollar ayrıldı. 49 yaşındaki teknik adam, 742 gün görevde kaldığı Chelsea’de 106 maçta 70 galibiyet, 15 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

İngilizlerin takımın başına bir başka İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri’yi getireceği konuşuluyor.