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08 Ağustos 2018 14:44

Chelsea, Kepa Arrizabalaga’yı 80 milyon Euro’ya transfer etti

Chelsea, tarihin en pahalı kaleci transferine imza attı.

Chelsea, Kepa Arrizabalaga’yı 80 milyon Euro’ya transfer etti

08 Ağustos 2018 14:44

Athletic Bilbao forması giyen Kepa Arrizabalaga’yı, serbest kalma maddesini kullanarak 80 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.


Premier Lig’de transferin bitimine 1 gün kala Chelsea bombayı patlattı. Kaleci arayışında olan Maviler, Athletic Bilbao forması giyen 23 yaşındaki file bekçisinin serbest kalma maddesindeki 80 milyon Euro’luk bonservis bedelini yatırarak bu futbolcuyu kadrosuna kattı. Athletic Bilbao altyapısından yetişen genç file bekçisi, son 2 sezondur Bilbao’nun kalesini koruyor. İspanyol ekibi, bu transferin gerçekleştiğini resmi internet sitesinden açıklarken, İspanyol taraftarlar, kulübün sitesini yoğunluk nedeniyle çökertti. Arrizabalaga, bu transfer sonucunda futbol dünyasının en pahalı kalecisi oldu.




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