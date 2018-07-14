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14 Temmuz 2018 13:17

Chelsea’nin yeni patronu Maurizio Sarri oldu

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Teknik Direktör Antonio Conte’nin yerine Maurizio Sarri’yi getirdi.

Chelsea’nin yeni patronu Maurizio Sarri oldu

14 Temmuz 2018 13:17

İngiliz ekibi Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


İngiltere takımlarından Chelsea, Teknik Direktör Antonio Conte’den boşalan koltuğu bir başka İtalyan ile doldurdu. İngilizler, geçtiğimiz sezon Napoli’yi çalıştıran İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.


59 yaşındaki teknik adam; Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Avellino, Hellas Verona, Perugia, Grosseto, Alessandria, Sorrento Calcio, Empoli ve son olarak Napoli’yi çalıştırdı. Son 3 sezondur Napoli, başında bulunan Sarri, Serie A’da iki kez sezonu ikinci tamamladı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca 2017 yılında Serie A’da yılın en iyi teknik direktörü seçilmişti.




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