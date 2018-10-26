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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan yerel seçim açıklaması

CHP Yerel Yönetimler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun yaklaşan seçim öncesi açıklamalarda bulundu.

CHP Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun yaklaşan seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Torun, “Biz kazanacak belediye başkanlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Tek amacımız da İstanbul'u yönetmek. Bugüne kadar gerçekten yapılamaz denen işleri yapmak" dedi.


Avcılar'da dünyaca ünlü Türk bilim insanı Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyesi'nin ilk Türk üyesi olan ve MIT Media Lab araştırmacısı Dr. Canan Dağdeviren'in adının verildiği yurdun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan CHP Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun yaklaşan yerel seçimler öncesi adaylara dair açıklamalarda bulundu.


“İstanbul'a gerçekten 31 Mart'ta bahar gelecek”


İstanbul'daki aday belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Biz kazanacak belediye başkanlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Tek amacımız da İstanbul'u yönetmek. İstanbul'da sosyal demokrat bir yönetim anlayışını getirmek. Bugüne kadar gerçekten yapılamaz denen işleri yapmak. İstanbul'a gerçekten 31 Mart'ta bahar gelecek"dedi.

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