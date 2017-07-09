CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü Sergisi’nde

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrasında Ankara Güvenpark’tan başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nün 24. günü sona erdi. Adalet Yürüyüşü’nün 9. gününde Bolu yakınlarında korteje dahil olan, İstanbul’a kadar yürüyen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 24. günün son etap yürüyüşünü Kartal Dragos’ta sonlandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nün Kartal Dragos’ta hazırladığı ‘Büyük Adalet Yürüyüşü Fotoğraf Sergisi’ni gezdirdi.

24 günde 432 kilometrelik Adalet Yürüyüşü’nün temasını oluşturduğu fotoğraf sergisi, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Adalet Yürüyüşü’nün başladığı günden bu yana çekilen yaklaşık 200 karenin bulunduğu sergide Adalet Yürüyüşçüleri Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Ziya Köseoğlu, Nejdet Kala, Ali Rıza Akkaş, Ali Uluşahin, Haydar Koçak ve Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü muhabirlerinin fotoğrafları yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm adalet yürüyüşçülerinin yol hikayesini gözler önüne seren sergi, gelen konuklar tarafından büyük beğeni topladı. 24 günün fotoğraflara yansıyan kareleri, sergiyi gezenleri de Adalet Yürüyüşü’nün içerisine dahil etti.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve Adalet Yürüyüşçülerini karşılamaya gelen yüz binlerce vatandaşa, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergideki fotoğrafların yer aldığı video filminin gösterimi Kartal Meydanı’na kurulan led ekranlarla yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ile birlikte sergiyi gezen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, hazırlayanlara teşekkür etti.