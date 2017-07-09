Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 11:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü Sergisi’nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan “Büyük Adalet Yürüyüşü Sergisi”ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü Sergisi’nde

09 Temmuz 2017 11:12


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrasında Ankara Güvenpark’tan başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nün 24. günü sona erdi. Adalet Yürüyüşü’nün 9. gününde Bolu yakınlarında korteje dahil olan, İstanbul’a kadar yürüyen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 24. günün son etap yürüyüşünü Kartal Dragos’ta sonlandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nün Kartal Dragos’ta hazırladığı ‘Büyük Adalet Yürüyüşü Fotoğraf Sergisi’ni gezdirdi.


24 günde 432 kilometrelik Adalet Yürüyüşü’nün temasını oluşturduğu fotoğraf sergisi, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Adalet Yürüyüşü’nün başladığı günden bu yana çekilen yaklaşık 200 karenin bulunduğu sergide Adalet Yürüyüşçüleri Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Ziya Köseoğlu, Nejdet Kala, Ali Rıza Akkaş, Ali Uluşahin, Haydar Koçak ve Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü muhabirlerinin fotoğrafları yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm adalet yürüyüşçülerinin yol hikayesini gözler önüne seren sergi, gelen konuklar tarafından büyük beğeni topladı. 24 günün fotoğraflara yansıyan kareleri, sergiyi gezenleri de Adalet Yürüyüşü’nün içerisine dahil etti.


Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve Adalet Yürüyüşçülerini karşılamaya gelen yüz binlerce vatandaşa, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergideki fotoğrafların yer aldığı video filminin gösterimi Kartal Meydanı’na kurulan led ekranlarla yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ile birlikte sergiyi gezen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, hazırlayanlara teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!