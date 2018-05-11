Her ay başında 600 TL yüklenecek ve Maltepe sınırları içerisinde sadece alışveriş için kullanılabilecek olan Halkkart, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara teslim edilecek.

Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yoksullukla mücadele amacıyla iktidar projesi olarak geliştirdiği “Aile Sigortası”nı hayata geçiriyor.“Halkkart” adı verilen kartlar, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara teslim edilecek. Proje kapsamında tespit edilen ailelere, her ay ortalama 600 TL maddi destek sunulması planlanırken kartlar, hanedeki kadınların adına çıkartılacak. Alışveriş için kullanılabilecek kart, sadece Maltepe sınırları içerisinde geçerli olacak ve Maltepe esnafına da destek sağlanacak.

“Herkesin aşı kaynasın”

Herkesin evinde aşı kaynasın diye bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Maltepe Belediye Başkan Kılıç, “Aile Sigortası uygulamasını, hayata geçiren ilk belediye olmaktan gurur duyuyorum. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışıyla, 3 yıldır kapı kapı dolaşarak tespit ettiğimiz hanelerimize bu desteği sunmaya karar verdik. Ben de köyde büyüdüm. Yokluk ne demektir iyi bilirim. Kimseye ayrıcalık yapmadan, tamamen bilimsel yöntemlerle sonuca ulaştık. Herkesin evinde aşı kaynasın diye, aylık 600 TL destek sunacağız. Bu destek kartlarımızı evin kadınına teslim ediyoruz. Hem kadınlar ekonomik olarak güçlenecek, hem de Maltepe’miz kalkınacak” diye konuştu.

53 bin hanenin kapısı çalındı

Tamamen bilimsel yöntemlerle ve puanlama sistemine dayalı titiz bir araştırmayla sonuçlandırılan “Aile Sigortası” projesi için, Maltepe Belediyesi bünyesinde 18 kişilik bir ekip kuruldu. İlçe sınırları içerisinde 53 bin hanenin kapısını tek tek çalan ekipler, puanlama sistemi ile ihtiyaç sahibi 3 bin 6 haneyi tespit etti. 11 bin 419 vatandaşla yüz yüze anket yapıldı. Geliri bin 500 TL’nin altındaki haneler için ise ikinci etap çalışmaları başlatıldı. İkinci etapta, Sosyal İnceleme Formu oluşturularak, yardım yapılacak hanelerin bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırıldı ve bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra listeler oluşturuldu.