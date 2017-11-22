CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü gecesine katıldı. Geceye Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP’li milletvekilleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Salona giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Geceye katılan öğretmenler, yapılan protokol konuşmalarının ardından doyasıya eğlendi.

“Öğretmenlerimiz Atatürk’ün yolunda ilerlediği sürece Türkiye’nin sırtını hiçbir güç yere getiremez”

Ataşehir’de düzenlenen Öğretmenler Günü kutlamasından konuşan Kılıçdaroğlu, “Siyasetçinin uzun süre konuşmasına tahammül etmezsiniz. O nedenle çok kısa konuşacağım. Emin olun şu salonu gördüğüm zaman Türkiye’nin geleceği konusundaki umudum artıyor. En büyük güvencem, bu ülkenin, 80 milyonun en büyük güvencesi sizlersiniz. Çünkü sizler Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlığa ulaştıracak olan kişilersiniz. O nedenle size ne kadar şükran borçluyuz, bunu kelimelerle anlatamıyorum. Sizler Türkiye’yi geleceğe taşıyacaksınız. Çocuklarımızı eğiteceksiniz. Onlar güzel bir dünyayı sizlerle keşfedecekler. Onlar iyi bir insan olmayı, dinlemeyi, konuşmayı tartışmayı sizlerden öğrenecekler. Tıpkı benim sizden öğrendiğim gibi, sizlere çok şey borçluyuz. Bu ülkenin başbakanlarını, bakanlarını, komutanlarını, akademisyenlerini yetiştiren sizlersiniz. O nedenle sizlere şükran borçluyuz. Sizler Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilerlediğiniz sürece Türkiye’nin sırtını hiçbir güç yere getiremez. Öğretmenlerimi hala arada bir görür, bayramda telefon edip onlara şükranlarımı iletirim. Dolayısıyla öğretmenler iyi ki varsınız. Türkiye’nin umudu ve Türkiye’nin geleceğini belirleyen sizlersiniz” dedi.

“Öğretmenlerimiz Atatürk’ün Cumhuriyetine sahip çıkıyorsunuz”

Gecede konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise, “Sınırları okul sıralarıyla çizilecek kadar önemli bir görev yerine getiriyorsunuz. Sevgi, sabır, hoşgörü ve fedakarlık nedir biz sizlerden öğrendik. Gencecik filizlerimize can suyu oluyor onları hayata hazırlıyorsunuz. Sizler Atatürk’ün Cumhuriyetine sahip çıkıyorsunuz. Barış, kardeşlik köprülerini sizler inşa ediyor, rehber oluyorsunuz. Yeri geliyor çocuklarımıza anne, baba, arkadaş oluyorsunuz. Sevgili öğretmenlerim üstlenmiş olduğunuz bu kutsal görevi mesleğe başladığınız ilk günkü özveriyle ve gururla sürdürüyorsunuz. Başöğretmen Atatürk’ün dediği gibi ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerimizdir” diye konuştu.