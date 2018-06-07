Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KOBİ’lerle buluştu. Programa çok sayıda KOBİ yoğun ilgi gösterirken, programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP’li isim de katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, ekonomi ağırlıklı konulara değinirken seçimde cinsiyet kotası yasası olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Kadın önde olsun, cinsiyet kotasının seçim yasasına girmesi lazım. Medyayı gücü denetleyen bir organ olarak halkın sorunlarını özetleyen bir kurum haline getirmemiz lazım” dedi.

“Ayrıntılarda iş bölümüne giden ülkeler gelişmiş ülkelerdir”

İş bölümünün bulunduğu ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Küçük ayrıntılarında iş bölümüne giden ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Eskiden sadece doktor derdik şimdi sadece doktor demiyoruz, ne uzmanı diye soruyoruz. İş bölümü değeri budur ben her işi yaparım diyen adam hiçbir işi yapamaz. Biz şimdi bu rejimi mi savunacağız küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden düzeni mi savunacağız. İktidar kanadı ekonomi de ne yapacağını hiç söylemiyor. Hiç düşündünüz mü neden söylemiyorlar. İktidar kanadı ekonomi de şunu yapacağız demiyorlar. Yaptık diyorlar” diye konuştu.

Katma değeri yüksek ürünler üretilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “ Türkiye katma değeri yüksek ürün üretmek zorundadır. Katma değeri yüksek bir ürün üretemezse Türkiye, çağın gerisinde kalır. Güney koreden önce otomobil ürettik biz. Bugün Türkiye’nin bir otomobil markası yok. Güney Kore’nin 3 tane otomobil markası var. Bu ayıp iş dünyasının değil bu ayıp siyaset kurumunun” şeklinde konuştu.

"Kucaklaşmak varken neden kavga ediyoruz"

24 Haziran seçimlerinden sonra iktidar partisi olarak CHP’nin seçilmesi takdirinde Orta Doğu’daki çoğu ülkede iç karışıklık ve savaşı engellemeye yönelik teşkilat kurmayı hedeflediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu Barış ve İşbirliği teşkilatı Türkiye İran Suriye ve Irak olacak. Biz kendi bölgemizde barış istiyoruz. Neden Orta Doğu’da kan akıyor. İslam dünyasında kan akıyor. Silahların bir grubuna Rusya bir grubuna Amerika silah veriyor. Ölenlerin büyük kısmı bizim akrabalarımız. Bunlarla kucaklaşmak varken neden kavga ediyoruz. Orta Doğu’da barışı sağladığımız andan itibaren Türkiye’yi Dolar’a boğacağız. Faizle falan değil. Orta Doğu’nun en büyük ekonomik gücü olacağız. Alt yapı üst yapı parkı hepsini yapacağız. Denizli’nin ürettiği kabloyu Suriye’de Irak’ta İran’da kullanacağız. Bizim iş adamlarımız bu konuda son derece yetenekli. Mısır’la hemen barışacağız. Suriye ile İran’la, Fas’la Mısırla bizim tarih birliğimiz var" dedi.