Ziyaret sonrasında basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu,”İş dünyasının bizimle ilgili, ekonomiyle ilgili, dış dünyayla ilgili merak ettiği çözümlerimiz konusunda sorularını ilettiler. Bizler de büyük bir samimiyetle o sorulara yanıt vermeye çalıştık” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başta olmak üzere aralarında Murat Özyeğin, Ümit Boyner, Rahmi Koç, Levent Çakıroğlu, Bülent Eczacıbaşı, Muharrem Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı iş adamlarıyla ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, iş dünyası temsilcileri ile ekonomi politikaları başta olmak üzere bir çok konuda görüş alışverişinde bulundu. TÜSİAD Genel Merkezi’nde basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik kameraların karşısına geçerek açıklama yaptılar.

"Bizim açımızdan son derece verimli bir toplantı oldu"

Ziyaretin kendileri açısında son derece verimli geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bizim açımızdan son derece verimli bir toplantı oldu. Ekonomiyle ilgili, dış politikayla ilgili eğitimle ilgili daha doğrusu hayatın her alanıyla ilgili çok değişik sorular geldi. Biz de büyük bir samimiyetle o soruları ve varolan sorunları nasıl çözeceğimize, sorunları çözmek için hangi çabaları gösterdiğimizi, nasıl çalıştığımızı tüm şekliyle iş dünyasına anlatma şansı bulduk. Bize bu fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Siyasi partileri görevi ülkede var olan sorunları çözmek ve bu konudaki düşünceleri kamuoyuna aktarmak. İş dünyasının bizimle ilgili, ekonomiyle ilgili, dış dünyayla ilgili merak ettiği çözümlerimiz konusunda sorularını ilettiler. Bizler de büyük bir samimiyetle o sorulara yanıt vermeye çalıştık” dedi.

“Türkiye’nin demokrasi çıtasını yükseltmeye ihtiyacı var”

Kılıçdaroğlu, “Biz şunu söyledik; Türkiye’nin büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Türkiye’nin enerjik, dinamik bir yapısı var yerinde duramaz. Türkiye’nin demokrasi çıtasını yükseltmeye ihtiyacı var. Katma değeri yüksek ürün üretmeye ihtiyacı var. Eğitim sistemini çağdaş normlara uydurma ihtiyacı var. Dış politikada barışçıl bütün kesimleri kucaklayan bir politika gütmeye ihtiyacı var. Orta Doğu’da temel aktör olmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bütün bu sorunlar bir şekliyle masaya geldi. İş dünyası tarafından güzel sorular soruldu ve biz başka bir olayı da görmüş olduk, iş dünyası sadece kendi alanında değil hem dünyayı hem de Türkiye’yi yakından izleyen, çözüm üretme noktasında bir şekliyle kendi düşüncelerini aktaran dinamik bir yapı bu da Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemli” ifadelerini kullandı.

“Geleceği konuşmak iş dünyası açısından önemliydi”

Ziyaret sonrasın açıklamalarda bulunan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise geleceği konuşmanın iş dünyası açısından önemli olduğunu vurgulayarak “4’üncü Sanayi Devrimi’nden tutun da dünya ekonomisi içinde Türkiye’nin nasıl görüldüğü bizim tarafımızdan görüşlerine ihtiyaç duyulan taraflardı. Bu vesile ile ben de çok teşekkür ederim” diye konuştu.