Tekin, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a seslenerek,“Farklı siyasi partiler el ele vererek darbecileri püskürtürken, sizin böyle bir durumda insanları sürekli hukuksuz bir vaziyette rehin alınmasına sessiz kalmanızı anlamış değilim” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, MİT Tırları soruşturmasında tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, Türkiye Büyük Meclisi Başkanı İsmail Kahramana çağrı yaparak, “Kabul edersiniz ki geçmiş tarihimize de baktığınızda meclis başkanı aynı zamanda 550 milletvekilinin başkanıdır yani siz iktidar milletvekili olabilirsiniz ama anayasamızda açık ve net seçildikten sonra, 550 tane milletvekilinin başkanısınız. Bu kadar tutuklu milletvekili varken, sayın başkanın bu konuda bir çaba sarf etmemesi son derece düşündürücüdür. Sayın başkan unutma! Darbe gecesi o parlamentoda bu milletvekili arkadaşlarımızın dirençleriyle bu zafer elde edilmiştir. Farklı siyasi partiler el ele vererek darbecileri püskürtürken, sizin böyle bir durumda insanları sürekli hukuksuz bir vaziyette rehin alınmasına sessiz kalmanızı anlamış değilim. Umut ediyorum bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tutuklu milletvekilleriyle ilgili en azından anayasa kararını önüne koyarak bir sonuç elde eder. Bu vesileyle de sayın başkandan da bu konuda bir çaba bekliyorum” dedi.

“Biz vatan görevi için buradayız”

Enis Berberoğlu Avukatı Yiğit Acar’ dan aracılığıyla cezaevinden mesaj gönderdi. Berberoğlu’nun gönderdiği mesajı ileten Acar,“Günlerdir burada bekleyen nöbet değişimi yapan örgütümüze teşekkür ediyor. Ankara’dan yola çıkan ve yarın İzmir’den yola çıkıp yürüyecek olan tüm vatandaşlara teşekkür ediyor” dedi.