Bu memlekette açlığı tarihe gömmek benim namus borcumdur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar projesi olan ‘Aile Sigortası’, ilk kez Maltepe’de hayata geçiriliyor. Maltepe Belediyesi tarafından proje kapsamında, hak sahibi ailelere destek sunmak amacıyla Halkkart adı verilen kartlara, her ay 600 TL yüklenecek. Alışveriş için kullanılabilecek kartlar, sadece Maltepe sınırları içerisinde geçerli olacak ve Maltepe esnafına da destek sağlayacak.

Aile Sigortası’nın lansmanı Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Lansmana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, milletvekilleri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada sosyal devlete vugu yaparak, "21’inci Yüzyılda neden insanların bir kısmı fakir olsun. Bir sorunumuz var demektir. Sosyal devlet diyoruz. Anayasada hüküm var. Sosyal güvenlik herkesiz hakkıdır der. Hak olarak tanımlar lütuf değil. Devlet bu hakkı sağlamak zorundadır. Bir kişi düşünün işine son verildi yaşı 55. Eşi çalışmıyor. Çocuklar okuyor. Yeni iş bulamadı. İşsizlik sigortasında birkaç ay maaş aldı sonra kesiliyor. O zaman devreye aile sigortası giriyor. Yeni iş bulunana kadar aileye belli bir gelir sağlanıyor. Belediye başkanınız burada uyguladı. Demek ki bir belediye bunu yapıyorsa koskoca Türkiye Cumhuriyeti niye yapmıyor. Maltepe Belediyesi bunu yapıyor. Kimsenin kimliğini açıklamadan, aldığı gelirin hakkını teslim ediyor yoksul aileler belli bir bedel ödüyor" dedi.

"Herkesin karnı doysun istiyoruz"

Hayatından örnekler veren Kılıçdaroğlu, "CHP’ye bunlar elitlerin partisi derler. 7 kardeşten üniversiteye giden yalnız benim. Toprak evlerde büyüdük, yer sofralarında yemek yerdik. Ama dönem değişti. Anadolunun ilinden ilçesinde koptuk İstanbul’a geldik. Hepimizi İstanbul’da da Ankara’da da Diyarbakır’da da huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin karnı doysun istiyoruz. Çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak olsun istiyoruz. Biz bunları belediyelerimizde yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"24 Haziran’dan sonra Türkiye değişecek"

"Allah nasip ederse 24 Haziran’dan sonra Türkiye değişecek" diyen Kılıçdaroğlu, "Kavgasız bir Türkiye, huzur içinde bir Türkiye, beraber yaşayacağımız bir Türkiye. Niye kavga ediyoruz. Siyaset yapıyorsak vatandaşın derdini çözmek için siyaset yapılır. Vatandaşın derdini çözmüyorsan kardeşim kusura bakma dememiz lazım. Bu ülkede zengin fakir diye bir kavram olmamalı. Herkesin işi olmalı, herkesin evinde tencere kaynamalı. Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Çocuk açsa, sanıyor musunuz anne rahat uyuyor. Çocuğu iş bulamıyorsa sanıyor musunuz o evde huzur var

Sosyal devlet fakirin fukaranın hakkını koruyan devlet demektir. Hastaneye gittiği zaman iyi sağlık hizmeti alacak. Bakın okullara ne dediler nitelikli okul, niteliksiz okul. Garibanların çocukların niteliksiz okullara gidecek, durumu iyi olanların çocukları nitelikli okullara gidecek. Bu adalet mi, bu hak mı, bu hukuk mu. Bunları yerle bir edeceğim söz" diye konuştu.

"Bu memlekette açlığı tarihe gömmek benim namus borcumdur"

Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette açlığı tarihe gömmek benim namus borcumdur bunu yapacağım. Efendim parayı nereden bulacaksın diyorlar. Yahu memlekette para var kardeşim. Bütün mesele şu parayı nereye harcayacaksın. Son 15 yılda yurt dışına ödenen faiz 150 milyar dolar. Bir grup tefeciye ödenen faiz. Yurt içinde ödenen faiz 678 milyar TL. Faizcilere gelince para var. Tefecilere gelince para var. Vatandaşa gelince para yok. Ben bu çarkı değiştireceğim. Çark halktan yana olacak, rantiyeden yana değil. Öyle gidecek oturacak parası var oturuyor masası başında elinde viski devlet borç para mı istiyor faizi yükselt vereceğim diyor. Faizini tıkır tıkır alyor. Bu faiz sizler toplanan vergilerle ödeniyor. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Emzik alırsınız, bez alırsınız vergi ödersiniz. Musluğu açtığınız anda 5 çeşit vergi ödersiniz. Bir tek havadan dolayı vergi alınmıyor, onun dışında her şeyden vergi alınıyor. Başörtüsü alırsınız, kefen alırsınız, pantolon alırsınız vergi verirsiniz. Ne kadar yüzde 18. İş yeriniz varsa ayrıca gelir vergisi ödersiniz. Kim diyor para yok ,para var. Bütün mesele para kimin için harcanacak. Halk için mi, rantiye için mi. Biz bu parayı halk için harcayacağız" şeklinde konuştu.

"21’inci yüzyıl Türkiyesi’nde huzur içinde yaşamak istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adana’da bir kadını unutmuyorum işsiz. Kocası hapiste, cebinde çok az para var. Gidiyor oduncuya odun istiyor. ‘Bacım bu parayla odun alınmaz’ diyor. ‘Çocukların üşüyor diyor’. Oduncu bir çuvalı dolduruyor para da almıyor. Odunlar ıslak bir türlü yakamıyor. 3 çocuk ver. Bu kadın yan odaya gidiyor intihar ediyor. Bu tablolar benim vicdanımı rahatsız ediyor. O kadının günahı kimin boynuna. O kadını o hale getiren siyaset kimin siyaseti. Bu memleketi kim yönetiyor. Gencecik çocuk işsiz, gelip meclis kapısında kendisini yakıyor. Bir insan kendisini yakar mı. Bunları gazeteler yazmaz. Yasak getirmişler yazmayın diye. Biz 21. Yüzyıl Türkiyesi’nde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Onun görüşü farklı olabilir ama benim görevi onu huzur içinde bu memlekette yaşatmaktır."

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptığı konuşmada belediye başkanlığına gelişiyle ilgili süreci anlatarak, “O gün Maltepe halkına söz verdiğimiz 20 maddenin 18 tanesinin hayata geçirmiş olarak karşınızdayım. Bunların başında kadınımızı hayata kazandırmak adına, sosyal alanda daha aktif olabilmesi adına dedik ki çocuklarımıza her mahallede kreş yapacağız. 8 kreşimizi yaptık, açtık. 5 tanesinin inşaatı bitti. 1 Eylül’de açıyoruz.2 tanesinin inşaatı devam ediyor. Allah nasip ederse görev süremin sonunda 18 mahallemde 18 kreşimle hizmetinizde olacağım” dedi.

Başkan Kılıç, sağlık alanında ve engellilere yönelik yaptıkları çalışmaları da lansmanda vatandaşlara anlattı. “Bölgenin en büyük parkını 30 Ağustosta hizmete açacağız” diyen Başkan Kılıç, ilçede yeşil alanları 2 misline çıkardıklarını belirtti. Başkan Kılıç, Aile Sigortası’nın detaylarını programda anlattı.