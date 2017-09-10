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10 Eylül 2017 11:53

CHP Lideri Kılıçdardoğlu: “Dört yılda terör sorununu çözemezsem siyaseti bırakacağım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye yeni üyelerin katılım töreninde yaptığı konuşmada, “Dört yılda terör sorununu çözemezsem siyaseti bırakacağım” dedi.

CHP Lideri Kılıçdardoğlu: “Dört yılda terör sorununu çözemezsem siyaseti bırakacağım”

10 Eylül 2017 11:53


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy İspirtohane Kültür Merkezi’nde bugün gerçekleşen CHP’ye yeni üye katılım toplantısına katıldı. Toplantıya Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, SİHA’larla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle hakkında soruşturma açılan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve partililer katıldı. Törende konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye farklı kimliklerden katılım olacağını söyleyerek, “Farklı kimliklerden, farklı inançların bir araya gelmesi bizim güzelliğimizi, ulusumuza ve bayrağımıza bağlılığımızı gösteriyor. Bu cennet ülkede hep birlikte bir arada yaşamak istiyoruz. Huzur içinde, kavga etmeden, ağır sözler söylemeden bir arada yaşamak istiyoruz. Türkiye yüz yıllık süreçte olgunluk dönemine girmek zorunda. Siyasetteki gerilimlerin, kavgaların Türkiye’yi nereye taşıdığını hep birlikte gördük. Bu kavgalar sonucunda idam sehpaları kuruldu, gencecik insanlar asıldı. Bu dönemleri tarihin tozlu sayfalarına terk etmek zorundayız. Bir arada yaşayalım derken, devleti yönetenlerin her kuruşun hesabını vermesi lazım. Benim ödediğim verginin her kuruşunun hesabını bu devleti yönetenlerin vermesi lazım” diye konuştu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak bütün insanları kucakladıklarını söyleyerek, “Oy versin, vermesin hiç önemli değil. Bütün insanları kucaklıyoruz. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur” şeklinde konuştu.


Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a ABD’de açılan davayı da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Bakanlık yapmış birisinin Amerika’da yolsuzluk davasında yargılanmasını ben içime sindiremiyorum” ifadelerini kullandı.


Terörle mücadeleye de değinen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Eğer bu ülkede kavgasız, gürültüsüz yaşayacaksak birinci adım adalettir. Çünkü adalet bütün inançların ortak temelidir. Adaletten yana olanları bizim çatımız altında bekliyoruz. Dört yılda terör sorununu çözemezsem siyaseti bırakacağım. Dört yılda çözeceğim diyorum” dedi.




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