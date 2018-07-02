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02 Temmuz 2018 14:34

CHP lideri Kılıçdaroğlu Bayrampaşa eski İlçe Başkanı Zahit Gürdal’ın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bayrampaşa eski İlçe Başkanı Zahit Gürdal’ın cenaze törenine katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Bayrampaşa eski İlçe Başkanı Zahit Gürdal’ın cenaze törenine katıldı

02 Temmuz 2018 14:34

Gürdal gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


CHP Bayrampaşa eski İlçe Başkanı Zahit Gürdal 4 sene önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle Yeşilköy’de özel bir hastanede tedavi görüyordu. 65 yaşındaki Gürdal, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Bayrampaşa Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve yakınları katıldı. Merhumun eşi Gülbahar Gürdal ve iki kızı cenazede taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Gürdal’ın naaşı defnedilmek üzere Kırklareli Demirköy’e götürüldü.


“Cumhuriyet Halk Partisi ailesi kendisini unutmayacak”


Zahit Gürdal ile birlikte çalıştığını ifade eden CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “Ben il başkanıydım. O da bizim Bayrampaşa ilçe başkanımızdı. Ağabeyimizdi. Büyüğümüzdü. Kendisi siyasette ne kadar mücadeleci ise bir insan, bir aile babası olarak arkadaşları, dostlarına karşı da o kadar şefkatliydi. O kadar sağduyulu, o kadar soğukkanlı bir bakışı vardı. Hastalıkla mücadele ediyordu. Biz kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi bu konuda kendisini unutmayacak. Partinin her kademesinden arkadaşlarımız var. Sadece partilimiz olduğu için değil iyi bir insan olduğu için sevdik kendisini” diye konuştu.




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